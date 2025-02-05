Galaxy Ring yepyeni özellikler kazanıyor: Samsung'un patenti ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile ilgili dikkat çekici bir patent başvurusunda bulundu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (WIPO) yapılan başvurudan elde edilen bilgilere göre Galaxy Ring, çok yakında sadece biyometrik verileri izleyen basit bir cihaz olmaktan çıkıp çok daha fazla işlem yapabilecek.Şu anda Galaxy Ring, kalp atış hızı, uyku düzeni ve diğer biyometrik verileri takip ederek Samsung Health uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlara veri aktarabiliyor. Ancak Samsung'un yeni patenti, yüzüğün kablosuz bağlantı yoluyla diğer akıllı cihazlarla iletişim kurmasını mümkün kılacak bir kontrol arayüzü olarak da çalışabileceğini ortaya koyuyor.Bir başka deyişle gelecekte Galaxy Ring yalnızca bir sağlık takip cihazı olmaktan çıkıp, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer Samsung ekosistemindeki akıllı cihazlarla doğrudan etkileşime girebiliyor olacak. Örneğin yüzüğün bir cihazdan diğerine dosya aktarımı yapabildiği veya bir cihazı el hareketleriyle kontrol edebildiği durumlar, patent görsellerinde yer alıyor.Samsung daha önce S Pen ile benzer bir kontrol mekanizması sunmuştu. Ancak Galaxy Ring, daha sezgisel ve pratik bir kullanım vaat ederek bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyor.