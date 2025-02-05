Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın güne 3 bin 298 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 419 liradan başladı. İşte 5 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi ısrarının oluşturduğu gerilim nedeniyle yükselişinin sürdürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 255 bin lira, en yüksek 3 milyon 270 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 yükselişle 3 milyon 270 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.298,31 TL'den, çeyrek altın ise 5.419,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.297,96Satış 3.298,31Alış 5.371,00Satış 5.419,00Alış 10.741,00Satış 10.839,00Alış 21.417,00Satış 21.588,00Alış 2.857,01Satış 2.857,40