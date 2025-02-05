AK Partili Yayman'dan dikkat çeken sözler: Milletimiz diyor ki; bu deprem Almanya'da Fransa'da olsaydı o bölge ayağa kalkamazdı

6 Şubat depremlerinde çekirdek ailesinden tam 11 yakınını kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yayman, kendisinin de bir depremzede olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, 'Ben bugün burada bir milletvekili olarak bir siyasetçi olarak değil, bu depremde abisini ablasını ve çekirdek ailesinden 11 yakınını kaybetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Milletimiz, 'Eğer Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de böyle bir deprem olsaydı deprem bölgesi ayağa kalkmazdı. Allah hükümetimizden razı olsun.' diyor.' ifadelerini kullandı.'BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK DEĞİL, AİLESİNDEN 11 KİŞİYİ KAYBETMİŞ BİR DEPREMZEDE OLARAK KONUŞUYORUM'Yayman'ın TBMM'deki konuşması şöyle:Sayın başkan, çok değerli milletvekilleri; ben bugün burada bir milletvekili olarak bir siyasetçi olarak değil, bu depremde abisini ablasını ve çekirdek ailesinden 11 yakınını kaybetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Asrın felaketi olarak nitelenen deprem aslında bize bir gerçeği bir kez daha gösterdi. Deprem meselesi bir ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye deprem kuşaklarındadır ve deprem meselesi bir siyaset üstü mesele olarak ele alınmalıdır. Biz de 11 ilde ve yaklaşık olarak 124 ilçe 6229 köyü etkileyen yaklaşık 14 milyon nüfusu etkileyen çok büyük bir depremi milletçe yaşadık.'NE YAPILDI Kİ DİYENLER, İNSAN EHLİ VİCDAN OLMALI''Asrın felaketi çok şükür Allah'a ki milletimizin basireti, feraseti, sağ duyusu ile beraber asrın dayanışmasına döndü.' diyen Yayman sözlerine şöyle devam etti:Zaman zaman duyuyoruz deprem bölgesinde ne yapıldı ki, şu eksikler var bu eksikler var denilmektedir. İnsan ehli vicdan olmalı. Ve yapılanlara önce teslim etmeli, 'evet bunlar yapıldı, eksikler de var, bu eksikler de tamamlanmalı' demeli. Şunu ifade etmek istiyorum; 6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin sabrı, metaneti öbür taraftan devletimizin gücü ve kudreti, öbür taraftan devlet millet seferberliği bu acılarımızın bir nebze olsa sönmesine yaralarımızın sarılmasına yol açtı. Deprem meselesinde tam bir seferberlik duygusuyla hareket edildi ve 445 bin hak sahibinden 2 yılın sonunda 201 bin 500 konut teslim edildi. İnşallah 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerinin ev iş yeri ahırları teslim edilecek. İşte burada devletimizin gücü, hükümetimizin gücü ortaya çıkmaktadır ve tüm vatandaşlarımızı inşallah ev sahibi yapacağız.' şeklinde konuştu.'Deprem bölgesinde başta Hatay olmak üzere; sadece ev ve iş yerleri yükselmiyor, aynı zamanda umutlar yükseliyor.' diyerek devam eden Yayman, şunları söyledi:Aynı zamanda heyecan yükseliyor, aynı zamanda yeni bir hayat başlıyor. Belki ölmüş olan yakınlarımızı geri getiremeyiz ama gerçekten yaralarımızı sararak yeni bir dönemi başlatmamız lazım. Sayın başkan değerli milletvekilleri; depremin adı Kahramanmaraş depremi olsa da Hatay'da yaklaşık 25 bin canımızı kaybettik. Ve bu depremin merkezi Hatay oldu. Yine Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Adana'da, Osmaniye'de ve Kilis'te ismini sayamadığımız 11 vilayette çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Biraz önce söylediğim gibi depremi bizim bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almamız gerekiyor.'DEPREM BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK İHYA VE İNŞAAT FAALİYETLERİ YAPILMAKTADIR'Ben deprem bölgesinden size şunu ifade etmek isterim; deprem bölgesinde dünyanın en büyük ihya ve inşa faaliyetleri devam etmektedir. Ve orada şantiyelerde gece gündüz çalışan insanlar vardır. Başta o emekçiler olmak üzere vilayetlerimizdeki siyasetçilerimize iktidar, muhalefet fark etmeksizin valilerimize belediye başkanlarımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda bir depremzede olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.'MİLLETİMİZ DİYOR Kİ; 'BU DEPREM ALMANYA'DA FRANSA'DA İNGİLTERE'DE OLSAYDI DEPREM BÖLGESİ AYAĞA KALKAMAZDI''Milletimizin bize söylediği bir söz var. Milletimiz, 'Eğer Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de böyle bir deprem olsaydı,deprem bölgesi ayağa kalkmazdı. Allah hükümetimizden razı olsun.' diyor. Bizim depremler karşısında bilinçli hareket etmemiz lazım.