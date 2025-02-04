Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Bugün havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı yapılması kar beklentisini artırdı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Ankara ve İstanbul’da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde bugünden itibaren karla karışık yağmur beklenirken, hafta ortasına doğru kar yağışı etkisini artıracak. Ankara'da ise soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının belirgin hale gelmesi öngörülüyor.
Hafta boyunca sürecek soğuk hava dalgası, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesine neden olacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi şehirlerde sağanak yağışın ardından kar yağışı etkisini gösterecek.
4 ŞUBAT HAVA DURUMU: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor. Bu durum, İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışına neden olabilir.
Salı günü itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi şehirlerde sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, hafta boyunca sıcaklıkların düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Ankara ve İstanbul'da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
4 Şubat Salı akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, kar yağışının etkisini artıracağı yönünde değerlendiriliyor.
Çarşamba ve Perşembe günlerinde İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
4 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
ÇANAKKALE 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
EDİRNE 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL 6°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA 1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MERSİN 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
BARTIN 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS -15°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu