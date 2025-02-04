Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde bugünden itibaren karla karışık yağmur beklenirken, hafta ortasına doğru kar yağışı etkisini artıracak. Ankara'da ise soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının belirgin hale gelmesi öngörülüyor.Hafta boyunca sürecek soğuk hava dalgası, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesine neden olacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi şehirlerde sağanak yağışın ardından kar yağışı etkisini gösterecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor. Bu durum, İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışına neden olabilir.Salı günü itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi şehirlerde sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, hafta boyunca sıcaklıkların düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Ankara ve İstanbul'da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.4 Şubat Salı akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, kar yağışının etkisini artıracağı yönünde değerlendiriliyor.Çarşamba ve Perşembe günlerinde İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 7°C, 9°CÇok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurluEDİRNE 1°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluİSTANBUL 6°C, 8°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluKIRKLARELİ 1°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluA.KARAHİSAR 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKÜTAHYA 1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıADANA 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluANTALYA 10°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıHATAY 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMERSİN 11°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıANKARA 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANKIRI 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluBARTIN 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluBOLU 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU 0°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluAMASYA 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıARTVİN 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 6°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluTRABZON 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluERZURUM -15°C, -2°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKARS -15°C, 2°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMALATYA -3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluVAN -8°C, 4°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR -4°C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluSİİRT 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu