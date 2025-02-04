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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı yapılması kar beklentisini artırdı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Ankara ve İstanbul’da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ekleme: 4.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 4.02.2025 - 09:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde bugünden itibaren karla karışık yağmur beklenirken, hafta ortasına doğru kar yağışı etkisini artıracak. Ankara'da ise soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının belirgin hale gelmesi öngörülüyor.

Hafta boyunca sürecek soğuk hava dalgası, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesine neden olacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi şehirlerde sağanak yağışın ardından kar yağışı etkisini gösterecek.

4 ŞUBAT HAVA DURUMU: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor. Bu durum, İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışına neden olabilir.

Salı günü itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak ve Denizli gibi şehirlerde sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, hafta boyunca sıcaklıkların düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Ankara ve İstanbul'da bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
4 Şubat Salı akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, kar yağışının etkisini artıracağı yönünde değerlendiriliyor.

Çarşamba ve Perşembe günlerinde İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşerek 1-3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

EDİRNE 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 6°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA 1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSİN 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BARTIN 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS -15°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu