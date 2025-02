Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bugün Türkiye'yi ziyaret etti. Ahmed Şara ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sona erdi. İki lider önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Sayın Ahmed Şara'yı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil insanlık dışı katliama maruz kaldı. Milyonlarca kardeşlerimiz evlerini yurtlarını terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları mücadelesinden vazgeçmedi. Zafer Suriye halkının oldu.13 yıllık kan ve gözyaşının ardında sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime de ifade ettim. Tüm kurum ve kuruluşlularımız yoğun çaba içerisinde. Önümüzdeki dönemde karşılık ziyaret ve temasların yoğunlaşacağı inancındayım.Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza oluşturuyor. Bugün yaptığımız görüşmede, bu ilke üzerine bina edilen samimi bir görüşme geçti. Müşterek atılacak adımları değerlendirdik.Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuiyetle gördük. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettim. Şara kardeşimin terörle mücadeleye karşı koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmelere üzerinde de durduk. Ülke iradesinin kapsayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsanı yardımın yanı sıra yeniden imarda gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırım ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor.Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin etkisiyle kısmen esneme sağlandı. Tam netice alıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Diplomasi alanında yeni yönetiminin sesinin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek.İlişkilerimizi çok yönlü geliştirmeye devam edeceğiz. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz.SURİYE HALKI TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAKSuriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın: Suriye halkı Türkiye'nin görüşünü unutmayacaktırKRİTİK GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAFAhmed Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Suriye'de yeni dönem, Suriye halkına yapılacak destekler ve terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ele alındı.Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele konularının gündeme geldi. Öte yandan kritik görüşmeden ilk fotoğraflar geldi.EKONOMİK TOPARLANMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİKRAR VE GÜVENLİKGörüşmede Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirildi.Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de duruldu.