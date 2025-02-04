Beşikçioğlu'ndan skandal karar! CHP'li seçmen buna ne diyecek?

Belediyecilik tarihinde bir ilk. 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde CHP'den aday gösterilen ve yüzde 56,58 oy alan oyuncu Erdal Beşikçioğlu 31 Mart 2024 yılında Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atarak görev süresi içerisinde oyunculuk kariyerine devam etmeyi başardı.ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI BEŞİKÇİOĞLU'NDAN PART-TİME ÇALIŞMABeşikçioğlu'nun 2010 ve 2019 yılları arasında yayınlanan ''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'' dizisi çekimlerine 8 Şubat'ta Ankara'da yeniden başlayacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin üçüncü sezon çekimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun başrol alacağını duyurdu.Beşikçioğlu'nun ise dizi çekimlerine Belediye Başkanlığı işlerinden kalan boş vakitlerinde ve hafta sonu tatilinde çekime katılacağı öğrenildi.''BEHZAT Ç'Yİ ÇEKMEK İÇİN Mİ BAŞKAN OLDUN?''Gazeteci Zafer Şahin'de Beyaz TV'de katıldığı programda, ''Belediye Başkanı oyunculuk, tiyatroculuk yapmaz, dizi oyunculuğu yapmaz. Tam mesai ayırarak kendi işlerini yaparlar. Sen Behzat Ç'yi yeniden çekmek için mi Etimesgut Belediye Başkanı oldun?'' dedi.Haber 7'nin haberine göre vatandaşlar ise sosyal medya X hesabından Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığının yanı sıra oyunculuk yapmasına tepki gösterirken birçok sektör ve devlet memurlarının ek iş yapmasının yasak olduğu belirterek belediye başkanlarının mesai kavramının bulunmadığı ve sürekli olarak halkın sorunlarına çözüm üretmeleri gerektiğini vurguladı.''NASIL OLSA BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER VAR''Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu geçtiğimiz aylarda T24'e oyunculuğa devam edeceğini açıklayarak kamuoyunda tepki çekmiş belediye içerisinde başkan yardımcılar ve müdürlüklerinin olmasından dolayı kendisine ihtiyaç duyulmadığını ima etmişi.Beşikçoğlu saat 18.00'dan sonra sabaha kadar oyunculuk görevini yapabileceğini ifade ederek, '18.00'dan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var. Başkan yardımcıları var, başkan yardımcılıklarının altında müdürlükler var, bu sistem zaten kurulu. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama bu endişe çok normal sistemi bilmediğiniz için ister istemez bu soruyu soruyor insanlar'' demişti.''DEVLET MEMURLARI EK İŞ YAPAMAZ''Ancak 657 sayılı yasa gereğince devlet memurlarının ek iş yapması yasak. Yasanın 28. Maddesinde 'Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.' ibaresi bulunmaktadır.