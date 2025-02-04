  • USD: 35,90 - 35,97
  • EURO: 36,76 - 36,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlık duyurdu! İki ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Bazı çocuk giyim ve oyuncak ürünlerinin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık duyurdu! İki ürün piyasadan toplatılıyor
Ekleme: 4.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:32 / Editör: Atilla Özbir
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürünü ve bir adet oyuncağın sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

Bakanlık duyurdu! İki ürün piyasadan toplatılıyor