Arnavutköy’de dehşet! Kavga cinayetle sonuçlandı: Defalarca bıçakladı…
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 16 yaşında olan iki arkadaş arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü, cinayetle sonuçlandı. Çocuklardan biri tartıştığı arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Arnavutköy'deki olay, 2 Şubat 2025 günü saat 21.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden aralarında tartışma yaşanan 2 arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istedi.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Kardeşi Bayram B. (14) ile buluşma noktasına giden Yasin Bozuklu (16) arkadaşı olan Yakup K. (16) ile buluşup kısa süre konuştuktan tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu 5 yerinden bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
Arkadaşının katili olan Yakup K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNE KÜFÜR VE HAKARET ETMİŞLER…
Edinilen bilgilere göre, 2 arkadaşın daha önceden de kavga ettiği ve çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı, sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Kardeşi Bayram B. (14) ile buluşma noktasına giden Yasin Bozuklu (16) arkadaşı olan Yakup K. (16) ile buluşup kısa süre konuştuktan tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu 5 yerinden bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
Arkadaşının katili olan Yakup K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNE KÜFÜR VE HAKARET ETMİŞLER…
Edinilen bilgilere göre, 2 arkadaşın daha önceden de kavga ettiği ve çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı, sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.