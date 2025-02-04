Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları gözünü zirveye dikti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek 3 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 242 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.265,06 TL'den, çeyrek altın ise 5.348,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.264,61Satış 3.265,06Alış 5.304,00Satış 5.348,00Alış 10.610,00Satış 10.698,00Alış 21.150,00Satış 21.302,00Alış 2.819,78Satış 2.820,09