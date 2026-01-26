Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarihi Tempo!

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılına ait yurt içi ve yurt dışı program ve çalışmalarını, 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' adlı kitapta topladı. Erdoğan'ın güçlü liderliği ve kararlı vizyonuyla Türkiye, 2025'te küresel belirsizliklerin ve bölgesel krizlerin gölgesinde diplomasi, ekonomi, savunma ve sosyal politikalarda attığı stratejik adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaştı.Gazze'deki insanlık dramına karşı yürütülen aktif diplomasi, Körfez ülkeleriyle kurulan yeni stratejik ortaklıklar, savunma sanayiinde elde edilen tarihi başarılar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde alınan mesafe ve deprem bölgelerinde tamamlanan yüz binlerce konut, Erdoğan liderliğinde sergilenen temponun somut yansımaları oldu.İşte 2025'de atılan adımlar:Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yalnızca Gazze krizinde üstlendiği öncü rolle değil, Ortadoğu ve Körfez bölgesine yönelik yeni diplomatik açılımlarla da dikkat çekti. Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirilen ziyaretlerde imzalanan 24 stratejik anlaşma, mutabakat zaptı ve ortak açıklama ile Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir ekonomik ve stratejik ortaklık dönemi başlatıldı. Bu adımlar, ticaret hacmini büyütürken enerji ve yatırım alanlarında da Türkiye'nin elini güçlendirdi.Başkan Erdoğan, 2025 boyunca 22 ülkeyi ziyaret etti, 26 zirveye katıldı, 136 yerli ve yabancı konuğu ağırladı; 84 yurt içi ve yurt dışı görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Erdoğan; NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etti.Yurt içi programları da yoğun geçen Başkan Erdoğan, 43 açılış ve tanıtım programı ile 11 ödül törenine katıldı, 29 yurt içi ziyarette bulundu. Ekonomide istikrarlı büyüme sürerken, turizmde kırılan rekorlar, ihracattaki artış ve Körfez ülkeleriyle genişleyen ticaret hacmi Türkiye Yüzyılı ekonomisinin temel taşlarını daha da sağlamlaştırdı.Başkan Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda 2025 yılı kritik bir eşik olarak kayda geçti. Terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu süreçte milli birlik ve beraberlik güçlendirilirken, ülkenin güvenli geleceği için önemli mesafeler alındı.2025'te hayata geçirilen projeler, Türkiye'nin kalkınma hamlesini somutlaştırdı. Iğdır–Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı enerji alanında, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binaları ve Aydın–Denizli Otoyolu ulaşımda, TOGG'un ikinci seri üretim aracı T10F sanayide öne çıktı. Millet bahçeleri ve deprem bölgelerinde inşa edilen toplu konutlar ise sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması oldu.Savunma sanayiinde ise Türkiye, Erdoğan'ın vizyonuyla küresel ölçekte dikkat çeken başarılara imza attı. ASELSAN Çelik Kubbe, KAAN, HÜRJET, ANKA-3 gibi projelerde önemli aşamalar tamamlandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Türkiye, savunma alanında kendi teknolojisini üreten ve dost ülkelere ihraç eden bir güç konumunu pekiştirdi.Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar da 2025'te hız kesmedi. 455 bin konutun yanı sıra okullar, sosyal alanlar ve altyapı projeleri tamamlanarak afetzedelerin hizmetine sunuldu. Eğitimden sağlığa, şehircilikten kültür ve sanata kadar pek çok alanda hayata geçirilen yatırımlar, Erdoğan'ın kalkınma vizyonunun sahadaki karşılığı oldu.Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmayan Türkiye, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde 2025'te de Filistin halkını yalnız bırakmadı. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması için uluslararası topluma güçlü çağrılar yapıldı. Türkiye, bir yandan insani yardımlarla Gazze halkının yanında dururken, diğer yandan kalıcı ateşkesin sağlanması ve yaraların sarılması için diplomatik girişimlerini kesintisiz sürdürdü.