13 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, gece durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şüpheli polislere Cengiz S. olduğunu beyan ederek kimlik numarasını verdi. Polis yaptığı kontrolde şahsın sistemdeki fotoğrafa benzemediğini belirledi.Bunun üzerine alınan parmak izinde şüphelinin başkasının kimlik numarasını verip polisi kandırmaya çalıştığı ve uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ali Semirli olduğu belirlenen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi...