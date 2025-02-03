Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: “Atina alarm durumunda!”

Türkiye'nin hava kuvvetlerini geliştirmek için Meteor füzeleri satın almayı planlaması Yunanistan'da uzun bir süredir tedirginlik oluşturuyor. Daha önce Yunan medyasında Atina'nın endişeleri konusunda haberler çıkarken şimdi de İspanyol basını benzer bir konuyu manşete taşıdı.İspanya merkezli La Razon gazetesi, 'Türk Eurofighter savaş uçakları için dünyanın en iyi havadan havaya füzesi Yunanistan'ı alarma geçirdi' başlıklı bir habere imza attı.Haberde, Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor füzeleri satın alarak hava kuvvetlerini modernize etme yolunda ilerlediği ve bu durumun Yunanistan'la gerginliği artırdığına vurgu yapıldı.La Razon, 'Türkiye'nin bu teknolojiyi edinmesi Yunanistan tarafından doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak görülüyor' ifadeleriyle Yunanistan'ın panik halindeki durumunu yansıttı.La Razon haberinde ayrıca, 'Ege Denizi'ndeki bölgesel anlaşmazlıklar ve askeri rekabet, iki ülke arasında tarihsel gerilimlerin kaynağı oldu. Her iki ülkenin de NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler oldukça karmaşık. Askeri planlamalarının büyük bir kısmı birbirini dengelemeye dayanıyor.' sözlerine yer verdi.Haberde Ankara'nın planlarından da detaylıca bahsedildi. Buna göre Türkiye, 40 Eurofighter Typhoon uçağını iki aşamada edinmeyi planlıyor. İlk etapta İngiltere'den 20 uçaklık bir teslimat alınacak, ardından 20 adet yeni üretilmiş uçak daha envantere eklenecek. İlk teslimatların 2026 yılında başlaması ve uçakların tam operasyonel kabiliyete 2030 yılında ulaşması bekleniyor. Bu uçaklar dünyanın en gelişmiş füzeleri arasında kabul edilen Meteor füzeleriyle donatılacak.Haberde Meteor füzelerinin satışının Fransa tarafından onaylandığına yer verildi. Ayrıca İngiltere'nin de satışın onaylanması için destek verdiği belirtildi.Yunan basınında daha önce Atina'nın füzelerin satışının onaylanmaması için yoğun faaliyetlerde bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Ancak satışın onaylanması Yunanistan'ın çabalarını boşa çıkarmış gibi görünüyor.