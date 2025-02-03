İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Güvenlik güçlerinin vatandaşı zehirleyen madde tacirlerine yönelik başlattığı seferberlik hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda ekipler, narkotik operasyonlarının kapsamını genişletti.İstanbul'un Pendik ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulaması sırasında Yavuz Selim Caddesi'nde şüpheli bir otomobil ve motosikleti durduruldu.UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAROtomobil sürücüsü E.A.'nın ve motosiklet sürücüsü İ.M.'nin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 94,9 gram bonzai uyuşturucu, 3 bin 710 lira nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.EVLERİNDE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU BULUNDUŞüpheliler gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda E.A. isimli şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, evde bulunan K.A.'yı gözaltına aldı.Yapılan aramada, pil kutularının içine ve evin çeşitli yerlerine satışa hazır şekilde paketlenerek gizlenmiş toplam 147,1 gram uyuşturucu madde ve 6 dolu fişek ele geçirildi.18 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIEv ve araçlarında satışa hazır halde toplam 242 gram uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden E.A.'nın poliste 18 suç kaydı, İ.A.'nın 8 suç kaydı ve K.A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.3 TUTUKLAMAEmniyette işlemleri tamamlanan E.A. ve İ.M. adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.K.A. isimli şüphelinin hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.