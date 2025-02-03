Diyarbakır'da zincirleme kaza meydana geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, korkunç bir kaza meydana geldi.Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda sürücülerinin kontrolünden çıkan 06 EHD 758, 72 AG 020, 66 HR 675 ve 22 RL 275 plakalı otomobiller, zincirleme kazaya karıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.