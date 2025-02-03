Ders zili yeniden çaldı! Eğitimde ikinci dönem maratonu başladı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yapacak. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış olacak.İkinci dönem ara tatili ise 28 Mart 2025 Cuma günü başlayacak. Hafta sonuyla birlikte 9 günlük ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvurular, 6 Şubat'ta başlayacak. Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da yapılacak. Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 22 Haziran'da yapılacak. Sınav sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.3 Şubat'ta başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.