CHP'de 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizi: Mansur Yavaş'tan flaş çıkış!

CHP'deki parti içi kriz olası 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' hamleleriyle daha da alevlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ön Seçim' planı sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak edilen Mansur Yavaş bugün yaptığı çıkışla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e adeta göndermede bulundu. Yavaş, aday belirlemek için tarihin çok erken olduğunu söyledi. Yavaş, "O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz." dedi.

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde yaşanan güç çekişmesi CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Adaylığı süreci için 'Ön Seçim' planı sonrası daha da görünür oldu.Cumhurbaşkanlığı için yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu bilinen Mansur Yavaş'ın adayın 'ön seçim' ile değil anketlere bakılarak yapılması gerektiğini düşündüğü kamuoyunda konuşuluyor.Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki gücünü de kullanarak Özgür Özel'e baskı yaparak ön seçim yapılmasını kabul ettirdiği ortaya çıkmıştı. Bu karar partide de tepkilere neden olurken Mansur Yavaş bugün yaptığı açıklamada yaşanan gelişmelerle ilgili Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e göndermede bulundu.Mansur Yavaş, 'Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir.' diyerek söz konusu 'ön seçim' kararına tepki gösterdi.Yavaş, 'Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?' şeklindeki soruya da, 'Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz.' dedi.