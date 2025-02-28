TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürdü...

Türkiye ekonomisinin 2024 büyüme performansı belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 3,2 büyüme kaydetti. Son çeyrekte büyüme yüzde 3 büyüdü.KİŞİ BAŞI GELİR 15 BİN 463 DOLARKişi başına milli gelir 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, dolar cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.EN HIZLI İNŞAAT, EN YAVAŞ SANAYİ BÜYÜDÜ2024'te en hızlı büyüyen sektör yüzde 9,3 ile inşaat oldu. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, tarım yüzde 3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3,4, hizmetler yüzde 3,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,5 büyüdü.TÜKETİM YÜZDE 3,7 ARTTIHanehalkı nihai tüketim harcamaları, 2024 yılında yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 59,2 oldu. Nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttıDevletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6,1 arttı.MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 0,9 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 4,1 AZALDI2024 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,9 artarken ithalatı yüzde 4,1 geriledi. Mal ve hizmet ihracatı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,0 azalırken ithalat yüzde 1,6 arttı.