Trump konuştu, sert çakıldı! 3,5 ayın dibini gördü!

Kripto piyasalarında ticaret savaşı endişeleri derinleşti. Bitcoin, 80 bin doların altını test ederek 3,5 ayın dibini gördü. Ethereum ise 2 bin 100 dolara kadar indi. Bitcoin, Ethereum ne kadar? İşte son durum

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin bu ülkelerden ABD'ye uyuşturucu akışının devam etmesi nedeniyle 4 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.Trump, ayrıca Çin'e 4 Mart'tan itibaren ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.KESKİN BİR ŞEKİLDE GERİLEDİTrump'ın açıklamasının ardından riskli piyasalarda satışlar hızlandı, kripto piyasaları keskin bir şekilde geriledi.Bitcoin, haftanın son işlem gününde yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla 80 bin doların altını test etti.Böylece Bitcoin'deki kayıplar hafta başından beri yüzde 20'ye yaklaştı ve 11 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.Lider kripto para birimi, 20 Ocak'taki 109 bin dolarlık zirvesinden yüzde 27 düşüş yaşadı.Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise 2 bin 100 doların altını test ederek, Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.