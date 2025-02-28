Cumhurbaşkanına hakaretten aranan hükümlü kovalamacayla yakalandı

İşlemiş olduğu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K, Kocaeli Gebze İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan hükümlünün üzerinden 10.3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan E.K. (34), 27 Şubat 2025 tarihinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi.



Polis ekiplerinin kendisine yaklaşması ile birlikte kaçmaya başlayan E.K, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.Yakalanan E.K.'nin üst aramasında, 13 parça halinde satışa hazır 10.3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Böylece, şahsın sadece hükümlü değil, aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yaptığı da ortaya çıktı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.