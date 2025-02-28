Ankara'da milyonlarca liralık kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, izinleri ve lisansları olmadığı halde piyasadan topladıkları atık yağları ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen depolarda yanıcı maddelerle karıştırarak karışımlı akaryakıt üreten kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde 3 farklı depoya gerçekleştirdikleri operasyonda 185 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ürettikleri akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.