Isparta'da fuhuş yapan masaj salonlarına baskın düzenledi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.Kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında masaj salonları hedefe alındı.2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.Bazı masaj salonlarında, gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi.Bu odalarda fazla para veren müşterilere özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.