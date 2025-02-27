Eminönü'nde Ramazan hareketliliği arttı

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştı. Yarın ilk sahura kalkılacak.Bugünlerde Ramazan için gıda alışverişi ön plana çıktı.Türkiye'nin her köşesinde Ramazan'ı karşılamakla ilgili tatlı bir telaş yaşanıyor.İstanbul'da 'Ramazan alışverişi' denince ilk akla gelen alışveriş noktalarından Eminönü ve Mısır Çarşısı'na ilgi büyük.İftar sofralarında yerini alacak hurma fiyatlarının 150 TL ve 1.000 TL arasında değiştiği öğrenildi. Satış yapar esnafa göre hurma fiyatlarındaki artışı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10 oldu.Yarın ilk sahura kalkacak olan vatandaşların, Eminönü'nde oluşturduğu alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ EKSİKLİKLERİ TAMAMLANIYORİstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan alışverişi başladı.İftar sofralarında eksiklerini gidermek için alışverişe çıkan vatandaşlar Eminönü'nün yolunu tuttu.HURMA VE ZEYTİNLER REVAÇTARamazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi.İftar sofralarında yerini alacak hurma fiyatlarının 150 TL ve 1.000 TL arasında değiştiği öğrenildi.Hurma fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10 artış olduğu gözlendi. Öte yandan, yarın ilk sahura kalkacak olan vatandaşların, alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.'GEÇEN SENE YÜZDE 100 FİYAT ARTIŞI OLMUŞTU, BU SENE YÜZDE 10 GİBİ BİR ARTIŞ VAR'Mısır Çarşısı esnafı Süleyman Kazan, şu ifadeleri kullandı:Mısır Çarşısı'ndayım. Yaklaşık 10 gündür Ramazan yoğunluğu var. Geçen sene biraz sakin geçti. Geçen sene yüzde 100 fiyat artışı olmuştu, bu sene yüzde 10 gibi bir artış var. Talep çok, yoğunluk çok. İnşallah daha da artarak devam edecek diye düşünüyorum.'150 LİRADAN 1.000 LİRAYA KADAR HURMA VAR'Hurma, kayısı, üzüm ve incir en çok satılırken, koşturmaca akşama kadar devam ediyor. Hurma 150 TL'den başlıyor, 1.000 TL'ye kadar hurma var. 1.000 TL'lik hurmada, 150 TL'lik hurmadan daha fazla satışımız oluyor. Herkes en iyisinden alıyor. En iyisini tüketmeye çalışıyor. İyi bir hurmanın 1.000 TL'nin altında olmaması lazım.'FİYATLAR NORMAL'Mehmet Başar, 'Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan geliyorum. Fiyatlar normal.' şeklinde konuştu.'RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN GELDİM'Hediye Karaca, 'Ramazan alışverişi için Mısır Çarşısı'na geldim. Kahvaltılıklarımı alacağım. Peynir, zeytin falan. Fiyatlar biraz yüksek ama burası kaliteli olduğu için buraya geliyorum.' ifadelerini kullandı.