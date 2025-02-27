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CHP'li belediyeye operasyon! Başkan Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B dahil 21 şüpheli birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan gözaltına alındı.

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan Alaattin Köseler gözaltına alındı
Ekleme: 27.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:46 / Editör: Fehmi Öztürk
CHP'li belediyeye operasyon! Başkan Alaattin Köseler gözaltına alındı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B dahil 21 şüpheli birden fazla 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç, Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan Alaattin Köseler gözaltına alındı

Yine 15 şüpheli hakkında birden fazla 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan Alaattin Köseler gözaltına alındı

Gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak; gözaltı, arama ve el koyma operasyonlar başlatıldı. Beykoz'da operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.