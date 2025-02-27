Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Bu yıl tam 8 kez rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe güçlenen doların etkisiyle düşüşle başladı.

Bu yıl tam 8 kez rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe güçlenen doların etkisiyle düşüşle başladı.Öte yandan ABD tahvillere yönelik talebin artması da altın fiyatlarını gerileten nedenlerden biri.Altın yatırımcıları yarın ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini izleyecek.Gram altın 3,389 TLÇeyrek altın 5,608 TLYarım altın 11.216 TLCumhuriyet altını 22,957 TLONS Altın 2,892 dolar