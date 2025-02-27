Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Bu yıl tam 8 kez rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe güçlenen doların etkisiyle düşüşle başladı.
Bu yıl tam 8 kez rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe güçlenen doların etkisiyle düşüşle başladı.
Öte yandan ABD tahvillere yönelik talebin artması da altın fiyatlarını gerileten nedenlerden biri.
Altın yatırımcıları yarın ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini izleyecek.
Gram altın 3,389 TL
Çeyrek altın 5,608 TL
Yarım altın 11.216 TL
Cumhuriyet altını 22,957 TL
ONS Altın 2,892 dolar