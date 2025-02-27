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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Bu yıl tam 8 kez rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe güçlenen doların etkisiyle düşüşle başladı.

Ekleme: 27.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Bu yıl tam 8 kez rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe güçlenen doların etkisiyle düşüşle başladı.

Öte yandan ABD tahvillere yönelik talebin artması da altın fiyatlarını gerileten nedenlerden biri.

Altın yatırımcıları yarın ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini izleyecek.

Gram altın 3,389 TL

Çeyrek altın 5,608 TL

Yarım altın 11.216 TL

Cumhuriyet altını 22,957 TL

ONS Altın 2,892 dolar