Parkta erkek cesedi bulundu! Meğer daha önce...

Olay, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde alkol aldığı öğrenilen 65 yaşlarında olduğu tahmin edilen S.Ö., parkta uyudu.Sabah parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, S.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.Diğer yandan, S.Ö.'nün, Salı günü parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı, tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı öğrenildi.Donarak öldüğü tespit edilen S.Ö'nün cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.