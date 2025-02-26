Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIRize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYIDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Artvin, Ardahan ve Rize.İl il hava durumu:MARMARA BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisliİSTANBUL 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisliKIRKLARELİ 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisliKOCAELİ 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -3°C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİZMİR 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluANTALYA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri bu akşam saatlerinde yağmurluHATAY 0°C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA -4°C, 7°CParçalı bulutluESKİŞEHİR -3°C, 10°CParçalı bulutluKONYA -4°C, 9°CParçalı bulutluSİVAS -15°C, 1°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -6°C, 6°CParçalı bulutluDÜZCE 0°C, 7°CParçalı bulutluKASTAMONU -3°C, 4°CParçalı bulutluZONGULDAK 1°C, 7°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN -3°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıSAMSUN -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluAMASYA -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -17°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıKARS -18°C, -6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlıMALATYA -8°C, 5°CParçalı ve az bulutluVAN -14°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey ve doğu çevreleri aralıklı kar yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -7°C, 7°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP -3°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT -3°C, 5°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu