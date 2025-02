Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e çok sert tepki: Ayaklarını denk al, haddini bileceksin

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Erdoğan toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.Değerli il başkanlarımız, kadın ve il gençlik kollarının başkanları, belediye başkanlarımız, değerli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Millete hizmet yolunda aşkımızı artırmasını Rabbimden niyaz ediyorum.81 vilayetimizin her birinde AK Parti'nin muvaffak olması için her bir kardeşime selamlarımı yolluyorum.Bizim her kongremiz, aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz uzun ince bir yolda yeni bir kilometre taşı oldu. Önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle, partimiz ve ittifakımız, ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır.Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbet normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Seçmenlerimizde, teşkilat mensuplarımızda ve aziz milletimizde kongremizin farklı bir heyecan dalgası oluşturduğunu biliyoruz.Bugüne kadar ki kongrelerimiz gibi 8. Büyük Kongremiz de partimizin gücüne güç katmıştır. Biz kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Bütün işlerinizde dosdoğru olun ve istişareyi elden bırakmayın. Milletimizin talep ve beklentilerine göre yol haritamızı şekillendirdik.Kongre sürecinde de gözümüzü ve kulağımızı milletimizden ayırmadık. Eleştirilerini baş tacı ettik. Uyarılarını hassasiyetle not ettik. Partimizin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna konuştuk tartıştık. Hiçbir komplekse katılmadan iç muhasebemizi cesur ve samimi bir şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil yine kendimize batırdık.Yeni arkadaşlarımızın heyecanı ve şevkini, eski arkadaşlarımızın tecrübesiyle birleştiren kuşatıcı bir kadro oluşturduk. MYK'yı yeni isimlerle güçlendirdik. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla bu süreci tamamladık. AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını ortaya koymuştur. 8. Olağan Kongremiz, Türk siyasetine örnek teşkil edecek bir olgunlukla sona ermiştir. Kongre sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağlayan tüm kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum.14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor.O gün salon dışında 60 bin kişi vardı. Onlar o soğukta donmadılar dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olduğum için Rabbime her zaman hamd ettim. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle mükemmeldi.On binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu demokrasi açısından bir bayram yerine çeviren teşkilatımızın güzide mensuplarına buradan teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin kongremize gönderdiği, önemli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra bir tarafta saflarımız sıklaştırırken, diğer taraftan AK Parti ailesini büyütmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur.Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme merkezidir. AK Parti milletin partisidir. Tarihe yön vermiş bir harekettir. Kadro, vizyon ve millete hizmet noktasında Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Biz ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz bunun hesabını yapıyoruz.Kurultaylarından tahsillerine kadar elinize açtığınız her yerden ya usulsüzlük, ya yolsuzluk ve ya da yamyamlık fışkırıyor. Ana muhalefet cephesindeki tartışmaları seçmenlerinin takip ettiğine inanıyoruz. Bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor; Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz halden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel çıksın bunlara cevap versin.Sayın Özel Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf edemezsin. Haddini bileceksin.Mesele nesilden nesile aktarılacak bir başarı hikayesi bırakmaktır. Mesele gittikten sonra amel defterini hep açık bırakacak işlere imza atmaktır. Gerisi dünyanın albenisidir. Cazibesidir. Hangi görevde olursa olsun buradaki her bir kardeşimin yaptığı işe bu zaviyeden bakmasını rica ediyorum. Bizim yol arkadaşlarımız milletimizin bizatihi kendisidir. Bizi bugünlere getiren aksakallı büyüklerimizin dualarıdır. Bizi bugünlere getiren garibin, yetimin ve ihtiyaç sahibinin duasıdır.Yükümüzün ne kadar ağır olduğunu aynı şekilde hiçbir zaman unutmayacağız. En zor zamanlarımızda başarımız için semaya açılan o nasırlı elleri dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız.'