Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 153 şüpheli yakalandı. 3 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da görevli iken uyuşturucu kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit olan komiser yardımcısı Bora Barış Güler'in ismi operasyona verilerek anıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Sokak Satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda; 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım' dedi.