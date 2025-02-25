Uçak kalktığı gibi duman aldı: Yolcular paniğe kapıldı

ABD'nin Georgia eyaletinde, yolcuların yüreklerini ağza getiren bir olay yaşandı. Havalimanından kalkan Delta Hava Yollarına ait bir uçağın kabini dumanla kaplandı. Yolcuların paniğe kapılmasıyla hava aracı Atlanta’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta Hava Yollarına ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen 'pus veya duman' nedeniyle havalimanına geri döndüğünü duyurdu.Yapılan açıklamada, 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunan uçağın, South Carolina eyaletine gittiği sırada yaşanan sorun nedeniyle Atlanta'ya döndüğü ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi. FAA yetkilileri problemin kaynağı konusunda soruşturma başlatıldığını belirtti.