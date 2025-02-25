Maydonoz Döner operasyonu FETÖ’cüleri rahatsız etti! Paylaşımlar örgüt bağlantısını gözler önüne serdi

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda gözaltının yapıldığı ve kayyım atandığı Maydonoz Döner Zinciri restoranlarına, firari FETÖ'cülerden itiraf gibi destek açıklamaları geldi.Sosyal medyada birçok dezenformasyona imza atan FETÖ'cüler, Maydonoz dönere yönelik gerçekleştirilen operasyonu da manipüle etmeye çalıştı.Firari FETÖ'cüler Selçuk Atak, firari eski Albay Mehmet Dağcı, Turhan Bozkurt, Osman Zerey, Gökhan Güneş ve daha birçok hesap Maydonoz Döner'e sahip çıktı.Selçuk Atak, 'KHK'lılar iş bulamayınca, buldukları işten de çıkarılınca kendileri iş kurmaya karar veriyor. İlk defa 2018 yılında 5-10 kişi biraraya gelip Maydonoz Döner'i açıyorlar.'Turhan Bozkurt, 'Mydonoz yarın biber, olmadı salatalık bahanesi ile başka şirketlere de kayyım tayin edilecek.Avukat Osman Zerey, 'Hukuka aykırı şekilde hapise atılan, hapisten çıktıktan sonra iş bulması engellenen, yaşama hakkı tanınmayan insanlara, iş verilmesini bile suç sayıp ülkenin en büyük ticari şirketlerine çöküyorlar. İnsanların ekmeğiyle oynanıyor, açlığa ve yokluğa mahkum ediliyor üstüne bir de tüm kesimler tarafından terörist ilan ediliyor.'Gökhan Güneş, 'Bunun adı terör değil çökme operasyonu'Firari FETÖ'cü eski albay Mehmet Dağcı, 'Dünyanın en büyük döner restoran zincirisiniz. 5 farklı ülkede 400'den fazla şubeniz, binlerce çalışanınız var. Dünya markası olma yolunda ilerliyorsunuz. Belki de bir McDonald's, Pizza Hut, Burger King olacaksınız. O da ne? Terörist ilan edilmişsiniz? Çalışanlarınız gözaltına alınmış! 'FETÖ'nün finans yapılanmasına dair Maydonoz Döner isimli şirkete gerçekleştirilen operasyon yurt dışında vatansız olarak yaşayan firari FETÖ'cüleri rahatsız etti. Manipülasyonlarıyla bilinen FETÖ'cüler, operasyonları bağlamından kopararak, hem mağdur rolü oynamaya çalıştı. Hem de operasyonu karaladı.Operasyonun gerçekleştiği ilk günden itibaren FETÖ'cüler de manipülasyıon için düğmeye bastı. Firari FETÖ'cü Selçuk Atak, Maydonoz döneri savunayım derken, itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Atak, 'KHK'lılar iş bulamayınca, buldukları işten de çıkarılınca kendileri iş kurmaya karar veriyor.