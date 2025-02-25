Mardin'de trafik kazası: Yaya son anda kurtuldu

Mardin'in Midyat ilçesinde İsmail O. yönetimindeki hafif ticari araç, Önder A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile çarptı.Kazada araç sürücüleri yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Tedavi altına alınanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, kavşakta duran otomobile hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı, bir iş yerine çarparak durduğu ve iş yerinden çıkan yayanın ise hafif ticari aracın teğet geçmesiyle son anda kurtulduğu görüldü.