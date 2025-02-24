Yunan basını yazdı: ABD, Dedeağaç'taki askeri üssünü kapatacak

Tarihler 2020 yılını gösterdiğinde Amerikan yönetimi, Türkiye sınırına yakın Dedeağaç'ta deniz ve hava üssü kurmuştu.Amerikan ordusuna ait helikopterler, askeri araçlar ve mühimmatları üsse indirilmişti.Yunan basınından Dedeağaç'ı adeta bir cephaneliğe çeviren ABD yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Yunan basınına göre Donald Trump, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak talebi üzerine Dedeağaç Üssü'nün kapatılması emrini verdi.Yunan basınından Dimokratia'nın manşetten verdiği haberde, 'ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki ABD askeri varlığını ortadan kaldıracak' ifadeleri kullanıldı.Dimokratia, Trump'ın bu hamlesinin Yunanistan için stratejik bir kayıp olacağını vurguladı.Türkiye'nin yıllarca karşı çıktığı Dedeağaç üssünün kapatılacağını iddia eden Yunan basını, Trump'ın Miçotakis'i yarı yolda bıraktığını ifade etti.Yine Yunan basını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte ABD silahlı kuvvetlerinin Dedeağaç limanından çekileceğini iddia etti.Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, 'Türkler, Ukrayna'daki savaşın olası bir şekilde sona ermesi için yaşanan karmaşanın ortasında durumu kendi isteklerine göre ayarlama fırsatını buldular.' ifadeleri oldu.