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Beyaz Gazete
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Tekirdağ’da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. kattan attı

Süleymanpaşa ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, evde ne bulduysa 5’inci kattan sokağa fırlattı, polis aracı dahil birçok araç zarar gördü.

Ekleme: 24.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ’da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. kattan attı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde N.A. isimli şahıs sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları pencereden aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ARACI ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu eve girilerek şahıs gözaltına alındı.

Şahsın attığı eşyalar nedeniyle sokakta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bir polis aracı da zarar gördü.

Tekirdağ’da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. kattan attı

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.