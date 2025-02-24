Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 10°CParçalı bulutluMANİSA °C, 8°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluANTALYA °C, 13°CParçalı bulutluHATAY °C, 8°CParçalı bulutluMERSİN °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Kayseri'nin kuzey ve doğusu ile Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu,ÇANKIRI °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu,ESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu,KONYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu,Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutluDÜZCE °C, 2°CÇok bulutluKASTAMONU °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıSAMSUN °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, Erzincan ve Ardanan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -11°CÇok bulutluKARS °C, -10°CÇok bulutluMALATYA -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, -6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 4°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, -1°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu