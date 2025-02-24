İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

İğrenç olay İstanbul Maltepe'de yaşandı.İddiaya göre Ramazan Ş.(51), 27 Ağustos 2024 günü aynı otobüste bulunan kadın yolcu Gizem D.(36)'nin izinsiz fotoğrafını çekti. Durumu fark eden genç kadın adeta sinir krizi geçirdi.Bulunduğu noktadan telefonunu kamerasını Gizem D.'ye doğru çeviren Ramazan Ş., kadının fotoğrafını çektiği sırada telefonun flaşı patladı. Bunun üzerine fotoğrafının çekildiğini fark eden Gizem D. bağırmaya başladı.Yolcuların da müdahalesiyle son bulan olayda Gizem D., durumu yargıya taşıdı.Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Ramazan Ş.'nin telefonunu inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin Gizem D.'nin fotoğrafını çektiği doğrulandı.