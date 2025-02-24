Denizli'de otomobil polis aracına çarptı: 4 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı İlbade Mahallesi üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki kavşaktan dönmek için manevra taptı.Otomobil, bu sırada kavşakta ilerleyen polis ekibinin aracıyla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü araçtan dışarı fırladı.Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ekip aracının personel değişimi için gittiği öğrenilirken, çarpıştığı otomobildeki ailenin ise doğum günü olan çocukları için pastaneden pasta aldıkları ve evlerine gittiği ifade edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.