Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde 'GÜRZ-47' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'GÜRZ-47' operasyonunun detaylarını paylaştı..Bakan Yerlikaya, "16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47" operasyonlarımızda; 92 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı" dedi.Yerlikaya şöyle devam etti:"İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."