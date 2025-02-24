3 haftanın ardından kabine bugün toplanıyor

Önemli değerlendirmelerin yapıldığı kabine, bugün toplanıyor.3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine, bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı, saat 15.00'te başlayacak.Masada önemli konuların konuşulduğu kabine sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapacak.Kabinenin en önemli gündem maddelerinden birisi de emekliye ikramiye zammı. Bayram ikramiyeleri geçen yıl 2 bin liradan yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılmıştı. İkramiyelerin bu yıl artması bekleniyordu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artacağına yönelik çalışmaların yapılacağını aktarmıştı.16,5 milyon emekliye yılda iki kez verilen ikramiyelerin 2025'teki miktarının açıklanması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmiş olacak.Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Böylece ikramiyelerin ilkinin, 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.Kabine toplantısının diğer gündem maddesini, dış politikadaki gelişmeler oluşturacak.Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, kabinenin gündeminde olması bekleniyor.Suudi Arabistan'da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin çıktılarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.Suriye'deki son gelişmeler de kabine toplantısında masaya yatırılacak önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Suriye'deki yeni yönetim ile Ankara arasındaki temaslar, Türkiye'den istenen bazı desteklerin kabinede konuşulması bekleniyor.Gazze'deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.Ekonomi ise bir diğer önemli başlık.Ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının, kabinede görüşüleceği öğrenildi.