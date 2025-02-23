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Beyaz Gazete
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MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 23.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:15 / Editör: Edin Uslu
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi