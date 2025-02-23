Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibesiz bir şekilde bugünlere geldik

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlanıyor. Tarihi kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar veriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz.12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremiz ile başarıyla tamamlıyoruz. Şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere getirdik.Yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Şu güzelliğe bak, şu katılıma bak. Sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz.Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izni ile imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemek, yüreği karartmamaktır. Bu duaya amin demek yerine sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Kibrin esiri olanları aziz milletimin ferasetine havale ediyoruz.Biz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu büyük kongreyi de uzun yolcuğun tazelenmesi, yeni kilometre taşı olarak görüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz.Bayrağı devralanlardan daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Esas sorumluluk ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Ülkemizi önce 2053 sonra 2071 vizyonu ile buluşturacak olan gençlerden talebim gençliğin dinamizmini partimize taşımlarıdır. AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri yükseltmeye devam ediyoruz. Yönümüz hep geleceğe dönük şekilde yürüyoruz.Bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır.