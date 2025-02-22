MEB'den yeni düzenleme: Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalana...

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gitti.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, öğretmen ve yönetici eğitimlerinden öğrenci devamsızlık şartlarına, diploma işlemlerinden yabancı uyruklu öğrencilerin denklik sürecine kadar birçok alanda yenilikler içeriyor.Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan meslek lisesi öğrencileri için yeni bir uygulama getirildi.Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak eğitimlerine devam edebilecekler.Bu düzenleme, öğrencilerin mesleki eğitimlerini sürdürebilmeleri için alternatif bir yol sunmayı hedefliyor.Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanacak öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisi'nde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu hale getirildi.Bu adım, eğitim kadrosunun niteliklerini artırmayı ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunmayı amaçlıyor.Özel eğitim ihtiyacı olan ve beden eğitimi dersine katılamayacak durumda olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.Bu düzenleme, öğrencilerin sağlık durumlarına uygun eğitim almalarını sağlamayı hedefliyor.Yeni düzenlemeye göre, diplomasını kaybeden veya kullanılamayacak durumda olan öğrencilere yeni diploma verilmeyecek.Bunun yerine, öğrenim durumunu gösteren bir belge düzenlenecek.Bu uygulama, belge temin süreçlerini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili olarak, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.Bu düzenleme, yabancı öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.Okullarda, alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, gerekli şartları taşıyan başka bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.Bu, okulların teknik eğitim kadrosundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.Yabancı dil öğretmenleri için hizmet içi eğitim programı uygulanacak.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek bu eğitimler, öğretmenlerin dil eğitimi alanında yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını Milli Eğitim Bakanı yürütecek.