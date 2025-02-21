Netflix’ten büyük adım: O ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Milyarlarca kullanıcı bulunan dünyanın en büyük dijital yayın platformları arasında yer alan Netflix'in yatırım adımı gündemde adeta bomba etkisi yarattı.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Mexico City'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Netflix'in CEO'su Ted Sarandos, Meksika'ya 4 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklayarak kısa süre içinde medyanın odağı haline geldi.CEO Sarandos, konuşmasında Meksika'nın şirket için öneminden bahsederek, Netflix yapımlarının ülkedeki ekonomik etkisine dikkati çekti.Ayrıca Sarandos, Sheinbaum'un 'büyüme ve fırsatlarla dolu, canlı ve müreffeh bir Meksika vizyonunu' paylaştıklarına da dikkat çekti.Netflix tarafından Meksika'ya yapılan bu yatırımın görsel-işitsel sektörün büyümesine yardımcı olacağını ve ülke genelinde istihdam ve fırsatlar yaratacağının altı çizildi.4 yıl içinde yapılacak olan bu dev yatırım hakkında Sarandos, 'Netflix'in önümüzdeki 4 yıl içinde Meksika'da dizi ve film yapımı için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum.' İfadeleriyle dikkat çekti.