İstanbullulara güzel haber! Güncel doluluk oranları açıklandı

Kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber İstanbul barajlardaki doluluk oranı güncel olarak takip ediliyor. 21 Şubat Cumartesi günü İSKİ doluluk oranlarını paylaştı.

21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul’daki barajların doluluk oranı kar yağışlarının artmasıyla beraber vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Istrancalar, Ömerli, Elmalı, Pabuçdere, Terkos, Kazandere, Darlık, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajlarının su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 70’i geçti.İSKİ 21 Şubat Cuma günü barajlardaki doluluk oranını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 62,63 seviyesine ulaşmıştı. Yağışların artmasıyla Metropolde barajlardaki su oranı bugün yüzde 70’i geçti.İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 70,05 olarak kaydedildi. Bir önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği gözlemlenen barajlarda 21 Şubat'ta doluluk oranı şöyledir:Ömerli Barajı: %75,41Darlık Barajı: %66,24Elmalı Barajı: %90,79Terkos Barajı: %73,17Alibey Barajı: %58,46Büyükçekmece Barajı: %67,58Sazlıdere Barajı: %53,11Istrancalar Barajı: %97,64Kazandere Barajı: %78,42Pabuçdere Barajı: %76,7