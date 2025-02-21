İstanbul'da kar esareti: Araçlar kaydı yayalar ayakta duramadı

İstanbul'da kar fırtınası var... Yağış aralıklarla devam ediyor.Yapışın etkisiyle tüm şehir kal altında kaldı. İşe gitmek isteyen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.Bazı sürücüler kaza yapmaktan kurtulamadı.Vatandaşlar ise yokuştan inerken herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için merdiven korkuluklarına tutunarak ilerledi.Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta yokuşta kayan otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi.Kazada araç sürücüsü Abdülkadir Çapkın hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza sırasında 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.Kaza sırasında yolda bulunanlara uyarıda bulunan Onur Yeşiltaş ise, 'Burası kar yağdığında her sene böyle. Bir tane araç vardı, yan yatıyordu.Bir de baktık ki bir araç kayarak geliyor. İnsanlara 'Kaçın' diye bağırdık. Daha sonra kaza oldu; sürücü yaralandı.Burada daha tehlikeli de kaza olabilir. Şimdi yolu kapattırdık; araba gelmiyor. Dün tuzlama çalışması yapıldı ama gece yine buzlanma olmuş. Biz 2 kişiydik; bağırdık. Kadın ve adam kendini bu tarafa atmasa onlar da kazada yaralanacaktı' dedi.Kağıthane'de dik yokuşlarda yürümek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kaldırımdan yürürken fotoğraf çekti bazıları ise, merdiven korkulularına tutunarak ilerledi. Dik yokuşta kalan taksi sürücüsü ise kaza riskine karşı hız keserek inmeyi tercih etti.