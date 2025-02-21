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Beyaz Gazete
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Kar yağışlı ve fırtınalı hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Ekleme: 21.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildiÇanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, hava şartlarının kötü olması sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER...
Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı;

Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00'de
Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00'de