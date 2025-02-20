İstanbul trafiğine kar etkisi! Harita yemyeşil

İstanbul'da kar yağışı ve art arda gelen uyarılar sonrası birçok vatandaş özel aracını kullanmadı.Sabah saatlerinde alışılmışın aksine en yoğun güzergahlar bile boş kaldı.D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlemlenirken, İBB trafik haritasında yoğunluğun yüzde 29'lara kadar gerilediği görüldü.Öte yandan bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının İstanbul'un bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Cuma ve cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.