Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Donald Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlikle güvenli limana yönelen talebin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları zaman zaman kâr satışlarıyla karşılaşsa da rekor seviyelerine yakın yerde kalmaya devam ediyor.
Donald Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlikle güvenli limana yönelen talebin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları zaman zaman kâr satışlarıyla karşılaşsa da rekor seviyelerine yakın yerde kalmaya devam ediyor.
Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.
Gram altın 3,437 TL
Çeyrek altın 5,777 TL
Yarım altın 11.553 TL
Cumhuriyet altını 23.465 TL
ONS altın 2,944 dolar
Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.
Gram altın 3,437 TL
Çeyrek altın 5,777 TL
Yarım altın 11.553 TL
Cumhuriyet altını 23.465 TL
ONS altın 2,944 dolar