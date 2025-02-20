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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Donald Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlikle güvenli limana yönelen talebin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları zaman zaman kâr satışlarıyla karşılaşsa da rekor seviyelerine yakın yerde kalmaya devam ediyor.

Ekleme: 20.02.2025 - 09:12 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Donald Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlikle güvenli limana yönelen talebin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları zaman zaman kâr satışlarıyla karşılaşsa da rekor seviyelerine yakın yerde kalmaya devam ediyor.

Altın yatırımcıları Donald Trump'ın politikalarını izlemeye devam edecek.

Gram altın 3,437 TL

Çeyrek altın 5,777 TL

Yarım altın 11.553 TL

Cumhuriyet altını 23.465 TL

ONS altın 2,944 dolar