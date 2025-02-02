Aksaray'da şarampole devrilen otomobil ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Aksaray'da Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde M.A.Ö. (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilip ağaca çarparak durabildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.C. (19) ile H.A. (18) olmak üzere 3 kişi yaralandı.Polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.