Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre, bu çığır açan cihaz 2000 ila 2500 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülecek.Bu, onu şu anda piyasadaki en pahalı akıllı telefonlardan biri yapacak. Ancak Kuo, Apple hayranlarının bu yüksek fiyat etiketine rağmen cihaza büyük ilgi göstereceğine inanıyor.Kuo'nun raporuna göre, katlanabilir iPhone'un özellikleri bu yılın ikinci çeyreğinde netleşecek ve geliştirme süreci üçüncü çeyrekte başlayacak.Seri üretime ise 2026'nın dördüncü çeyreğinde geçilmesi bekleniyor. Yani, cihazın 2026 sonu veya 2027 başında piyasaya sürülmesi muhtemel.Kuo, 2026 yılı için yaklaşık 3-5 milyon adetlik sevkiyat öngörüyor. Ancak, cihazın karmaşıklığı nedeniyle 2027 yılına kadar büyük ölçekli üretim sınırlı kalabilir. 2027 yılı için toplam sevkiyat tahmini ise 20 milyon adet.Katlanabilir telefon pazarı henüz ana akım olmasa da, Apple'ın bu pazara girişiyle birlikte dengelerin değişmesi bekleniyor.Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone'unun pazarda büyük bir etki yaratacağına ve Samsung gibi rakiplerine ciddi bir rakip olacağına inanıyor.