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Beyaz Gazete
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CHP'li belediyede büyük skandal!

Etimesgut Belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu kendisi oyunculuk yapmak için belediye gelmediği gibi utanmadan belediyenin araclarini Behzat Ç’nin setinde kullandırıyor.

CHP'li belediyede büyük skandal!
Ekleme: 9.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 9.03.2025 - 17:16 / Editör: Edin Uslu
CHP'li belediyede büyük skandal!
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, X hesabından büyük israfı duyurdu.

"Etimesgut Belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu kendisi oyunculuk yapmak için belediye gelmediği gibi utanmadan belediyenin araçlarını Behzat Ç'nin setinde kullandırıyor."
dedi.

CHP'li belediyede büyük skandal!

Sürekli israfla gündeme gelen belediyede israflara bir yenisi daha eklendi.
Osman Gökçek X hesabında: 'Bu araçların parasını kim veriyor?' diyerek israfın hesabını sordu.

CHP'li belediyede büyük skandal!